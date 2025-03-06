Девочка-подросток пострадала в аварии с грузовиком в Удмуртии

В Ижевске произошло ДТП с участием грузовика Sitrak и легкового автомобиля Renault Fluence. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.

32-летний водитель грузовика, перестраиваясь направо, не уступил дорогу легковой машине. В результате пострадала 16-летняя пассажирка Renault. О состоянии девочки не сообщается.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости уступать дорогу при перестроении.

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