Девочка-подросток пострадала в аварии с грузовиком в Удмуртии
В Ижевске произошло ДТП с участием грузовика Sitrak и легкового автомобиля Renault Fluence. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на Госавтоинспекцию Удмуртии.
32-летний водитель грузовика, перестраиваясь направо, не уступил дорогу легковой машине. В результате пострадала 16-летняя пассажирка Renault. О состоянии девочки не сообщается.
В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости уступать дорогу при перестроении.
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