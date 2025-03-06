Девочка-подросток пострадала при столкновении иномарок в Петербурге

Два легковых автомобиля стали участниками ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла возле дома № 72 на Ленинском проспекте. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, 27-летний мужчина за рулем иномарки Hyundai i30, проезжая регулируемый перекресток, врезался в встречную машину Hyundai Solaris, которой управлял 63-летний мужчина.
В результате пострадала 15-летняя пассажирка, которая находилась в салоне второго транспортного средства. Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали ей травмы средней степени тяжести.
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