Девочка-подросток пострадала при столкновении иномарок в Петербурге

Два легковых автомобиля стали участниками ДТП в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла возле дома № 72 на Ленинском проспекте. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, 27-летний мужчина за рулем иномарки Hyundai i30, проезжая регулируемый перекресток, врезался в встречную машину Hyundai Solaris, которой управлял 63-летний мужчина.

В результате пострадала 15-летняя пассажирка, которая находилась в салоне второго транспортного средства. Подростка доставили в больницу. Врачи диагностировали ей травмы средней степени тяжести.