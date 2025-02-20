Девочка-подросток пострадала при столкновении двух иномарок Geely в Петербурге

Автомобилистка устроила дорожную аварию с пострадавшими в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные ГИБДД.
По информации ведомства, на проспекте Ленина 35-летняя женщина, управлявшая машиной Geely Coolray, не уступила дорогу внедорожнику той же марки при повороте. В результате произошло столкновение.
Травмы средней степени тяжести получила 15-летняя пассажирка первой иномарки. Также пострадал водитель второго автомобиля. Выяснилось, что предполагаемая виновница ДТП 88 раз привлекалась к ответственности за нарушение ПДД в 2024 и 2025 годах.
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