Девочка-подросток попала под колеса иномарки в Петербурге
Авария с участием легкового автомобиля произошла в воскресенье, 30 июня, у дома № 18 по проспекту Добролюбова в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 16-летнюю девочку, которая шла от трамвайной остановки в направлении тротуара. Пострадавшую с травмами средней степени тяжести увезли в больницу.
Мужчину, который спровоцировал ДТП, доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
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