Девочка-подросток попала под колеса иномарки в Петербурге

Авария с участием легкового автомобиля произошла в воскресенье, 30 июня, у дома № 18 по проспекту Добролюбова в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Водитель автомобиля Skoda Rapid наехал на 16-летнюю девочку, которая шла от трамвайной остановки в направлении тротуара. Пострадавшую с травмами средней степени тяжести увезли в больницу.

Мужчину, который спровоцировал ДТП, доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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