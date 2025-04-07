Девочка-подросток получила травмы при столкновении иномарок в Энгельсе

Две иномарки стали участниками ДТП в Энгельсе. Авария произошла в воскресенье, 6 апреля, на Волжском проспекте. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили в областном управлении Госавтоинспекции.

По информации полиции, столкнулись автомобили Kia Shuma под управлением 52-летнего водителя и Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили шофер Kia и его 16-летняя пассажирка, а также 40-летний мужчина, находившийся в салоне второй машины. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас стражи порядка выяснят обстоятельства ДТП.