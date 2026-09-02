Девочка-подросток погибла при падении с пятого этажа в Карелии

После падения с пятого этажа в Карелии погибла 13-летняя девочка. Подробности сообщил ТАСС .

ЧП произошло 1 сентября в 08:00 по московскому времени в Костомукше. Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказала агентству, что девочку обнаружили у пожарной лестницы.

«Одна из версий — она могла пытаться сделать экстремальное фото», — предположил собеседник агентства.

Точную причину падения подростка назвать пока невозможно, в тот момент девочка была одна, свидетелей произошедшего не было. По словам Сараева, погибшая была из благополучной семьи.

В начале мая жительница Тулы разбилась насмерть, выпав с балкона пятого этажа. Женщина пыталась сбежать из квартиры, где ее запер знакомый.