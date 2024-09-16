Девочка-подросток на электросамокате попала под колеса иномарки в Петербурге

ДТП с участием 15-летней девочки произошло накануне на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.
Водитель автомобиля Volkswagen Poloпри проехал на красный сигнал светофора и сбил девочку, которая ехала на электросамокате на зеленый свет. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.
Вуз в Коломне начал сотрудничество с медуниверситетом в Нижнем Новгороде
Сервис для проверки легальности рабочих мигрантов запустили в Подмосковье
Новый оздоровительный комплекс с бассейном построят в Лобне в 2025 году
«Вам не положено». Паралимпиец назвал единственный минус для россиян на Играх-2024
Кабинет регистрации рождения открылся в подмосковном НИИ акушерства и гинекологии
Подмосковье предложит законопроект об ограничении работы мигрантов — Андрей Воробьев
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте