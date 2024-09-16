Девочка-подросток на электросамокате попала под колеса иномарки в Петербурге

ДТП с участием 15-летней девочки произошло накануне на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу. 

Водитель автомобиля Volkswagen Poloпри проехал на красный сигнал светофора и сбил девочку, которая ехала на электросамокате на зеленый свет. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. 

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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