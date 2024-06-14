Девочка на велосипеде попала под колеса авто в Удмуртии
В Удмуртии семилетняя девочка на велосипеде попала под машину. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД республики.
Накануне днем в Можге девочка на велосипеде переезжала дорогу в неположенном месте. Женщина за рулем Honda не успела затормозить и сбила семилетнего ребенка.
Девочка пострадала, по факту аварии начали проверку.
Зеленоградский серийный убийца выйдет из тюрьмы после 22 лет заключения
Свыше 15 тысяч школьников и педагогов прошли обучение в технопарке в Долгопрудном
Военно-патриотическая игра «Звезда» прошла в Солнечногорске
Более 100 участников собрал велопарад в Солнечногорске
Коллективы из Солнечногорска выступят на фестивале «Город танцует в парках»
Капитальный ремонт школы № 5 в Солнечногорске завершили на 45%
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте