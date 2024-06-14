Девочка на велосипеде попала под колеса авто в Удмуртии

В Удмуртии семилетняя девочка на велосипеде попала под машину. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД республики.

Накануне днем в Можге девочка на велосипеде переезжала дорогу в неположенном месте. Женщина за рулем Honda не успела затормозить и сбила семилетнего ребенка.

Девочка пострадала, по факту аварии начали проверку.

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