Девочка на самокате попала в больницу после ДТП с иномаркой в Петербурге

Школьница получила травмы в ДТП с участием иномарки в Приморском районе Петербурга. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, на улице Оптиков водитель машины Kia сбил 15-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть на электросамокате на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую госпитализировали. Состояние пациентки оценивают как средней степени тяжести.
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