Девочка на самокате попала под колеса грузовика в Петербурге

В Петербурге накануне произошла дорожная авария с участием 11-летней девочки и грузовика «Ман». Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
На улице Нижняя дорога в Стрельне водитель грузовика наехал на девочку, которая передвигалась по проезжей части на самокате без сопровождения взрослых. Сразу после аварии медики доставили пострадавшую в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.