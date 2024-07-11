Девочка на самокате попала под колеса грузовика в Петербурге

В Петербурге накануне произошла дорожная авария с участием 11-летней девочки и грузовика «Ман». Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

На улице Нижняя дорога в Стрельне водитель грузовика наехал на девочку, которая передвигалась по проезжей части на самокате без сопровождения взрослых. Сразу после аварии медики доставили пострадавшую в больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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