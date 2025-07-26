Девочка на электросамокате попала под колеса иномарки в Ижевске
В Ижевске произошла дорожная авария с участием 11-летнего ребенка. Подробности сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Удмуртии.
Согласно данным ведомства, на улице Ленина 63-летний водитель Chevrolet Cruze сбил девочку, управлявшую электросамокатом. Школьница получила травмы. Ей потребовалась госпитализация.
Проводится проверка. По предварительным данным, мощность двухколесного транспорта превышала 250 Вт, что соответствует категории «мопед».
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