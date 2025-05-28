Девочка, брошенная россиянкой в аэропорту, осталась в Анталье

Адвокат Полат: девочка, которую россиянка оставила в аэропорту, будет в Анталье

Девочка, мать которой приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что оставила ее в аэропорту, остается в Анталье. Бабушка ребенка уехала в Россию и теперь имеет право опекать внучку, рассказала РИА «Новости» адвокат Айшель Кюбра Полат.

В феврале в Анталье состоялось судебное заседание по делу о тяжком уголовном преступлении. Екатерину Бурнашкину приговорили к 15 годам лишения свободы за попытку убийства своего близкого родственника.

По версии следствия, 18-летняя девушка оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. Однако, по мнению защиты, решение суда является беспрецедентным. Согласно турецкому законодательству, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех месяцев до двух лет. Защита намерена обжаловать приговор.

«Девочка Николь остается в Доме малютки в Анталье, ее здоровье не вызывает опасений <…> Бабушка Елена вернулась в Россию. Она была оправдана, в любом случае бабушка получит опеку над ребенком», — отметила Полат.

Ранее в Рязани на мусороперерабатывающем предприятии обнаружено тело новорожденного ребенка. Как сообщил RT, следователи начали проверку. По ее результатам специалисты примут процессуальное решение.