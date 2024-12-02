Девятилетняя школьница пострадала в ДТП с иномаркой в Ижевске

Девятилетний ребенок попал под колеса легкового автомобиля в Ижевске. Авария произошла, когда девочка пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Пушкинской улице. Об этом пишет сайт izhlife.ru со ссылкой на представителей УГИБДД по Удмуртии.
По информации полицейских, виновником дорожного происшествия стал 43-летний водитель машины марки Hyundai Solaris. По словам шофера, его ослепило солнце, поэтому он не увидел ребенка на дороге.
В результате школьница получила травмы различной степени тяжести. Данные о ее состоянии не поступали. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося.
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