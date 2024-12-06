Девятилетняя пассажирка легковушки попала в больницу после ДТП с грузовиком в Саратовской области

Два ДТП с пострадавшими зарегистрировали на территории Саратовской области 6 декабря. Подробности сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По информации ведомства, в Энгельсе на улице Веселой столкнулись КамАЗ и Volkswagen Jetta. Травмы получила девятилетняя пассажирка иномарки. Ей потребовалась госпитализация.

Еще одна авария произошла в Балакове на Вокзальной улице. Дорогу не поделили LADA Granta и УАЗ. Мужчина, находившийся в салоне легковушки, был доставлен в больницу.

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