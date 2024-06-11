Девятилетний пассажир питбайка погиб при столкновении с легковушкой в Свердловской области
Смертельная авария с участием питбайка и легковушки произошла в поселке Пионерский Свердловской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, 20-летний водитель мини-мотоцикла допустил столкновение с машиной Honda. Предполагаемый виновник ДТП впал в кому. Его девятилетний брат-пассажир скончался на месте.
Известно, что байкеры не использовали защитную экипировку. Организована проверка.
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