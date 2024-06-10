Девятилетней девочке в Москве чуть не сняло скальп миксером

Девятилетняя девочка пострадала из-за неосторожной работы с миксером на Белозерской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, аппарат так сильно затянул волосы ребенка, что чуть не снял со школьницы скальп.
Ребенка спасали с помощью гидравлических кусачек. Специалисты отделили волосы школьницы от венчика, а затем обработали рану на голове.
После девочку передали бабушке. Подробностей о состоянии пострадавшей пока нет. Детали происшествия выясняются.
Ранее в Москве мальчик пострадал при взрыве стеклянной бутылки с воском. Ожогов ребенок не получил, но началась аллергическая реакция.