Девятиклассник напал на школу в Уфе и ранил человека
Девятиклассник напал на школу в Уфе и ранил как минимум одного человека, его уже задержали. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По предварительной информации, у школьника был травматический пистолет, из которого он выстрелил в учителя.
Мотивы нападавшего неизвестны. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.
Один из учеников той же школы рассказал 360.ru, что у них в тот день должна была быть учебная тревога, однако сигнал раздался на 15 минут раньше, чем предполагалось.
«Нам сказали забаррикадироваться и сидеть молча. Мы думали, это шутка, но слишком долго сидели», — заявил он.
По словам школьника, они до сих пор в классе, им не разрешают выходить.
Позднее первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что при нападении никто не пострадал.