Девятиклассник напал на школу в Уфе и ранил человека

Девятиклассник напал на школу в Уфе и ранил как минимум одного человека, его уже задержали. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

По предварительной информации, у школьника был травматический пистолет, из которого он выстрелил в учителя.

Мотивы нападавшего неизвестны. Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало.

Один из учеников той же школы рассказал 360.ru, что у них в тот день должна была быть учебная тревога, однако сигнал раздался на 15 минут раньше, чем предполагалось.

«Нам сказали забаррикадироваться и сидеть молча. Мы думали, это шутка, но слишком долго сидели», — заявил он.

По словам школьника, они до сих пор в классе, им не разрешают выходить.

Позднее первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил, что при нападении никто не пострадал.