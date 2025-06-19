Девять жителей Омска ответят в суде за организацию сети борделей

Уголовное дело, возбужденное в отношении девяти жителей Омска, направили в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в организации подпольных борделей, замаскированных под массажные салоны. Об этом сообщил «Город55».
По версии следствия, в 2016 году один из фигурантов оформил юридическое лицо, чтобы придать видимость законности нелегальному бизнесу. Мужчина создал целую сеть притонов, расположенных в двух нежилых помещениях: одно здание он купил, другое арендовал.
Правоохранители выяснили, что оформленные массажистками сотрудницы предлагали услуги интимного характера за плату.
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