Девять пожаров зафиксировали в Пензенской области за сутки

За последние сутки на территории Пензенской области зарегистрировано девять возгораний. По данным ГУ МЧС, в городе Белинском и селе Наровчат сгорели кровли частных домов, сообщило ИА «ПензаПресс» .

В результате пожара в Наровчате погиб 65-летний мужчина. Основные причины — неосторожное обращение с огнем.

В Кузнецке огонь уничтожил двухквартирный дом и надворные постройки, предварительно — из-за неисправности электрооборудования. В Колтовском районе сгорел трактор, причина — нарушение правил эксплуатации.

Пять раз подразделения МЧС тушили сухую траву и мусор, предположительно, из-за неосторожности. Также спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и использовать исправное оборудование. В случае ЧП звонить по номеру 01.