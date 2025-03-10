Девять пожаров потушили в Пермском крае за минувшие сутки

Девять пожаров произошли на территории Пермского края за сутки 8 марта. Об этом сайту Ura.ru рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации сотрудников ведомства, три возгорания случились в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Лысьвенском, Ильинском, Чусовском и Верещагинском округах.

В результате пожаров никто не погиб, однако один человек получил травмы. Сейчас компетентные органы выясняют все обстоятельства происшествий.