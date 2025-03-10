Девять пожаров потушили в Пермском крае за минувшие сутки
Девять пожаров произошли на территории Пермского края за сутки 8 марта. Об этом сайту Ura.ru рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
По информации сотрудников ведомства, три возгорания случились в Перми, два — в Пермском муниципальном округе, по одному — в Лысьвенском, Ильинском, Чусовском и Верещагинском округах.
В результате пожаров никто не погиб, однако один человек получил травмы. Сейчас компетентные органы выясняют все обстоятельства происшествий.
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