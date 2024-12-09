Девять человек пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла недалеко от Новосибирска. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В результате ДТП травмы получили девять человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины случившегося.
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