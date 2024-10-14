Девять человек получили травмы при съезде микроавтобуса в кювет под Тюменью
Работники одного из предприятий в Тюменской области попали в ДТП. Авария произошла на автодороге Юргинское — Лесное — Бучиха, сообщает URA.RU со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.
По данным полицейских, 61-летний водитель микроавтобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате транспортное средство съехало в кювет.
Пострадали водитель и восемь пассажиров, их доставили в больницу. Сейчас стражи порядка проводят следственные мероприятия для выяснения всех деталей происшествия.
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