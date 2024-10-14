Девять человек получили травмы при съезде микроавтобуса в кювет под Тюменью

Работники одного из предприятий в Тюменской области попали в ДТП. Авария произошла на автодороге Юргинское — Лесное — Бучиха, сообщает URA.RU со ссылкой на местную Госавтоинспекцию.

По данным полицейских, 61-летний водитель микроавтобуса почувствовал себя плохо и потерял управление. В результате транспортное средство съехало в кювет.

Пострадали водитель и восемь пассажиров, их доставили в больницу. Сейчас стражи порядка проводят следственные мероприятия для выяснения всех деталей происшествия.