Детский лагерь загорелся в Забайкалье

Спасатели Забайкальского края ликвидируют возгорание в детском лагере. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожар начался в одном из корпусов лагеря отдыха «Огонек» в населенном пункте Маккавеево Читинского района. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров.

В районе ЧП работают 50 сотрудников регионального главка МЧС и 11 единиц техники. Специалисты отметили, что тушение возгорания осложнила сухая и ветреная погода.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что из-за сильных порывов ветра площадь пожара выросла до тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. Судя по кадрам с места, при пожаре один корпус детского лагеря сгорел полностью.

Ранее спасатели Красноярского края за сутки полностью устранили два лесных пожара в Дзержинском и Абанском районах.