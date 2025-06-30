Детский электровелосипед вспыхнул в Ростове

МЧС: детский электровелосипед загорелся в квартире в Ростове

В Ростове загорелся детский электровелосипед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Происшествие случилось в квартире на пятом этаже дома на улице Берберовской. Семья, которой принадлежал электровелосипед, на момент ЧП находилась дома.

Когда появился дым, хозяева быстро среагировали, вынесли транспорт в подъезд и быстро потушили. Обошлось без пострадавших.

«МЧС России разъясняет: литий-ионные аккумуляторы огнеопасны. Температура их горения — свыше 1 000 градусов», — заявили в ведомстве.

Ранее похожая ситуация случилась в феврале. В московской квартире загорелись батареи от электросамоката во время зарядки. В итоге начался пожар, в результате ЧП погибли два человека, они задохнулись.