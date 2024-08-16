Детские игры со спичками обернулись пожаром в селе Удмуртии

Пожар охватил строение в одном из сел Каракулинского района Удмуртии. Обошлось без пострадавших, сообщил Udm-info со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, причиной возгорания стали игры со спичками, которые 10-летний мальчик устроил в сарае. В результате искра попала на сено, после чего на место вызвали спасателей.

Огонь распространился на шести квадратных метрах. Специалистам удалось оперативно ликвидировать пламя.

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