Детская шалость с огнем едва не обернулась трагедией в Пензенской области

Фото: РИА «Новости»

Детская шалость с огнем стала причиной пожара в частном доме в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось в Малой Сердобе. На улице Октябрьской загорелся дом, в котором проживали мать и четверо детей. Женщина и старший ребенок самостоятельно выбрались из полыхающего помещения. Трех малышей, оставшихся в доме, эвакуировали спасатели.

Проводится проверка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

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