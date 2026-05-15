Дети засунули петарду в игрушку и подожгли на детской площадке в Петербурге

Дети засунули петарду в игрушку и подожгли ее на детской площадке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил глава районной администрации Андрей Хорт в своем канале на платформе «Макс» .

Взрыв прогремел на детской площадке на проспекте Маршала Блюхера, 55 в 20:40 по московскому времени. Никто не пострадал, на место прибыли оперативные службы.

По данным камер видеонаблюдения, причиной случившегося стала детская шалость. На опубликованной записи видно, как дети засунули в игрушку петарду, подожгли ее и убежали. Взрыв произошел на уже пустой площадке.

Хорт пообещал, что родителей детей ждет воспитательная беседа.

