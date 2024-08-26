Дети пострадали в массовом ДТП на тюменской трассе

В результате массовой аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадали жители Ямало-Ненецкого автономного округа, включая детей из Надыма. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Авария произошла на 369-м километре федеральной дороги. По предварительным данным, один из автомобилей, участвовавших в столкновении, попытался обогнать другой транспорт в зоне, где это было запрещено. В результате произошло столкновение с другим автомобилем, который затем столкнулся еще с двумя машинами.

В результате пострадали четверо детей, а также семья из пяти человек, возвращавшаяся в Надым. Медицинская помощь потребовалась и другим участникам аварии.