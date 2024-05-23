Десятилетний мальчик попал под колеса отечественного авто в Тюменской области

Авария с участием 10-летнего школьника произошла накануне в городе Тобольск Тюменской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

По предварительной информации, мальчик перебегал проезжую часть на перекрестке улиц Октябрьской и Радищева на красный сигнал светофора. В это время по дороге двигался автомобиль Lada Kalina, который и наехал на ребенка.

Медики доставили пострадавшего в больницу. О его состоянии не сообщается.