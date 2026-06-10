Десять пассажирских поездов задержались на Куйбышевской железной дороге

Из-за аварии на контактной сети по станции Кряж на Куйбышевской железной дороге задержались 10 пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Отклонение от графика составляет до полутора часов для поездов дальнего следования и больше двух часов для пригородных. Кроме того, отменили «Ласточку», которая должна была отправиться из Самары в Новокуйбышевск в 08:36 по местному времени (07:36 по московскому).

Руководство железной дороги принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства. Сейчас делается все, чтобы восстановить движение. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее более 10 поездов задержались по пути в Крым из-за беспилотной опасности и атаки на локомотив поезда Москва — Симферополь, при которой погиб помощник машиниста.