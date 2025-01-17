Десять человек спасли при пожаре в Амурской области

Один человек пострадал в результате пожара в Благовещенске. Огонь охватил квартиру на пятом этаже дома. Об этом сообщает сайт Рiter.tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Амурской области.

Сотрудники ведомства спасли из задымленного подъезда десять человек, среди них — двое детей. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

В тушении пламени принимали участие 23 пожарных и шесть единиц техники. Хозяина загоревшейся квартиры доставили в больницу. Данные о его состоянии не поступали.