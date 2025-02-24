«Держался за ветку». Застрявшего в болоте пятилетнего мальчика спасли в Сергиевом Посаде

Пятилетний мальчик потерялся в Сергиевом Посаде, его спасли из болота пустившиеся на поиски полицейские. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу Московской области обратилась жительница поселка Афанасово. Она сообщила, что во время прогулки ее пятилетний сын пропал. Найти его самостоятельно женщина не смогла», — сообщили в ведомстве.

Полицейские отправились на поиски, используя фонарики и громкоговорители. Спустя три часа двое правоохранителей услышали голос мальчика при осмотре болотистой местности.

«Ориентируясь по звуку, они обнаружили мальчика, который стоял по пояс в воде и держался за ветку дерева», — рассказали в МВД.

Патрульные вытащили мальчика, сняли с него мокрую одежду и закутали его в куртку одного из сотрудников. После ребенка передали прибывшим медикам скорой помощи, его жизни ничего не угрожает. Родители искренне поблагодарили полицейских за спасение сына.

В середине февраля в Алейске Алтайского края подросток упал в заброшенный погреб глубиной в пять метров. Мальчик связался по телефону с мамой и сообщил свои координаты.