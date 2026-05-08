Дерево, спиленное пьяным мужчиной, насмерть придавило жительницу Тюменской области

Трагедия произошла в километре от деревни Челнокова. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с помощью бензопилы проводил вырубку леса. Он не убедился, есть ли поблизости люди, и при спиливании березы дерево упало на проходившую мимо женщину.

Ствол ударил ее по голове, а также нанес травмы конечностям и телу. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Было возбуждено уголовное дело. Фигуранта приговорили к одному году и двум месяцам исправительных работ.