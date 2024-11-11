Деревянный дореволюционный дом сгорел в Ижевске

Пожар в деревянном доме, построенном еще до революции, загорелся вечером 10 ноября в Ижевске. Об этом рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о возгорании в ведомство прислали очевидцы. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.

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