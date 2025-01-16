Деревянный дом сгорел на Красной улице в Петербурге

Деревянное строение размером 6х6 метров загорелось в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось на Красной улице. Об этом пишет Рiter.tv со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, спасатели узнали о возгорании в 14:31. Огонь охватил всю площадь дома.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:13. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. На момент публикации материала информация о пострадавших не поступала.