Депутат районного собрания Саратовской области Анисимов погиб в ДТП

Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов погиб в ДТП Об этом сообщил глава района Максим Калядин в Telegram-канале .

«Сегодня мы прощаемся с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым. Он трагически ушел на 63-м году жизни в результате аварии», — написал Калядин.

Он написал, что Сергей Борисович был выдающимся человеком, который посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. Более десяти лет он возглавлял фермерское хозяйство в Новозахаркино и был избран депутатом местного совета и районного собрания.

Анисимов был образцом ответственности и преданности своему делу. В любой ситуации он проявлял твердую принципиальность, что позволяло ему принимать взвешенные решения.

«Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем», — добавил глава.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что авария произошла вблизи города Петровска. По предварительным данным, внедорожник Tank 500, которым управлял мужчина 1962 года рождения, съехал в кювет и опрокинулся на бок, сообщило РИА «Новости». В результате ДТП водитель погиб.