Дело против хакасского рехаба, где издевались над пациентами, передали в суд

В Хакасии завершили расследование уголовного дела против сотрудников реабилитационного центра, издевавшихся над пациентами. Дело передали на утверждение обвинения и затем направят в суд, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в 2021 году семеро обвиняемых основали рехаб для алкоголиков и наркоманов. Стоимость услуг варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей.

Три последующих года сотрудники избивали пациентов, привязывали их веревками и скотчем к кроватям, обливали холодной водой, заставляли помногу переписывать одни и те же тексты и придумывали другие наказания. При этом покинуть реабилитационный центр было нельзя.

Следствие признало потерпевшими по делу 13 человек, в том числе подростка. Владельцев рехаба поместили под стражу.

В августе правоохранительные органы накрыли реабилитационный центр в Мытищах, ставший тюрьмой более чем для 30 человек. Заявление в полицию написал один из сбежавших оттуда пациентов.