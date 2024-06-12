Дело против адвокатов Навального передали в суд

РИА «Новости»: дело адвокатов Навального поступило в суд Владимирской области

Фото: Pxhere

Дело трех адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, поступило в суд Владимирской области. Как сообщило РИА «Новости», дату рассмотрения пока не назначили.

«Уголовное дело зарегистрировано в суде», — передали в инстанции.

Адвокатов обвиняют по статье за участие в экстремистском сообществе, им грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас правозащитники находятся в СИЗО. Их арестовали в октябре 2023 года.

Ранее четвертого адвоката заочно обвинили в экстремизме. По версии следствия, юристы, «используя свой статус», передавали письма Навального из колонии соратникам. Обвинение считает, что блогер с их помощью «продолжал осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества».

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