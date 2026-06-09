Дело об избиении подростков возле ТЦ в Нефтеюганске передали в суд

В Нефтеюганске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей, которые избили подростков возле торгового центра. Об этом сайту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета ХМАО.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц 2007 года рождения. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия)», — отметили представители ведомства.

Обвиняемых заключили под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.