Дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера «миллиардер из Ижевска» | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 12:03 Дело о реабилитации нацизма возбудили против блогера «миллиардер из Ижевска» Дело о реабилитации нацизма завели на посетившего Мурманск блогера из Ижевска РИА «Новости»

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Против блогера и бизнесмена Константина Петрова, известного как «Миллиардер из Ижевска», возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Блогер из Удмуртии посетил экскурсию в Мурманске и высказал мнение, что в городе поставили очень много монументов ветеранам Великой Отечественной войны. Он предложил заменить их на памятники экономистам и бизнесу.

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«Сколько лет должно после Второй мировой войны пройти, чтобы люди, которые никогда этой войны не видели, перестали об этом говорить. Давайте о чем-то позитивном», — возмутился блогер.

После этого обращения на мужчину обратил внимание губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он напомнил ему, что для россиян важно сохранить память о защитниках страны, и добавил, что такие туристы региону не нужны.

Мизулина высказала мнение, что своими словами блогер оскорбляет город, отрицает подвиги героев Великой Отечественной войны, а также глумится над памятью защитников Родины.

«Почему такие нелюди до сих пор на свободе? Считаю, что накануне нашего великого праздника Дня Победы правоохранительные органы должны обратить на него особое внимание», — заявила она.

Мужчину задержали в Мурманске 1 мая на пути в аэропорт. После этого он принес извинения за свой поступок на камеру. Тем не менее, против него возбудили дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Блогеру грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее нацистскую литературу нашли в ростовском музее казачества. Проверку музея решили провести после обращения жителей.