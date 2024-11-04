Дама с собачкой жестоко избила сотрудницу Ozon в Петербурге

Посетительница пункта выдачи товаров Ozon в поселке Шушары набросилась на сотрудницу маркетплейса и избила ее. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение произошло 4 ноября. По словам 25-летнего менеджера, пришедшая за товаром женщина избила ее, когда она стояла на улице.

Пострадавшая девушка обратилась в полицию с заявлением. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах.

Местные паблики опубликовали кадры нападения на сотрудницу Ozon. Судя по видео, женщина с собакой стала таскать девушку за волосы и бить. Пострадавшая упала на землю. Избиения продолжились, когда менеджер стала заходить в пункт выдачи товаров. Поводом для конфликта стал тот факт, что работница ушла на обед на момент появления клиентки.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Мужчина избил сотрудницу маркетплейса после того, как она отказала ему в интиме. Суд приговорил нападавшего к 2,5 года в колонии-поселении.