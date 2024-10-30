Дальнобойщика из Омска осудили за избиение сторожа в Тюменской области из-за отказа выпить

В Исетском районе осудили дальнобойщика из Омска, который жестоко избил ночного сторожа кафе, отказавшегося выпить с мужчиной водки. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 36-летний мужчина остановился на ночлег в придорожном мотеле, выпил водки, потом решил сходить еще за одной. Но пить вторую бутылку без компании дальнобойщику показалось неблагородным занятием, и он позвал в собутыльники местного 64-летнего сторожа.

Получив категорический отказ от совместных возлияний, шофер фуры впал в ярость и жестоко избил несостоявшегося компаньона руками, ногами и кирпичами. Завершив расправу, он ушел спать. А пострадавшего утром нашла жена, которая пришла к нему на работу.

Дальнобойщика признали виновным, он выплатил сторожу 100 тысяч морального вреда и отправился в колонию общего режима на 2,5 года.