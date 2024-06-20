Дальнобойщик с поддельными правами попался полицейским в Нижегородской области

На федеральной трассе М-7 Москва — Уфа задержали 33-летнего дальнобойщика с поддельными правами. Об этом сообщил сайт niann.ru со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Мужчину остановили для проверки документов. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что водительское удостоверение фальшивое, так и оказалось. Мужчина рассказал, что купил права шесть тысяч рублей в интренете. А потом устроился работать дальнобойщиком.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Ему грозит до трех лет колонии.

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