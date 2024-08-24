Дагестанские врачи вытащили из глаза мужчины 35 червей

Врачи Республиканской офтальмологической больницы (РОБ) в Дагестане достали из глаза мужчины около 35 червей. Об этом сообщило медучреждение в Telegram-канале.

«Пятидесятипятилетний мужчина без определенного места жительства поступил в медучреждение из РКБ-СМП. Там врачи заметили у пациента выпадение червей из глаза и сразу же направили его в РОБ имени Булача», — рассказали в больнице.

Как заявила заведующая отделением травмы глаза Наида Гойтиева, медики извлекли из органа зрения мужчины 35 опарышей. Личинки мух были размером от четырех до 12 миллиметров. Они буквально «объели» роговицу и верхний слой слизистой. После удаления червяков врачи обработали глаз от инфекций. Зрение удалось сохранить.

Сейчас пациент хорошо себя чувствует. Его глазу ничего не угрожает.

Также в публикации приложили видео с операции. На нем видно, как живых опарышей вытаскивают из глаза.

Похожая история случилась в декабре прошлого года в Китае. Врачи извлекли из глаз обратившейся к ним женщины 60 червей-паразитов.