Дагестанская учительница спасла из горящего дома детей и пенсионерку | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 00:58 Дагестанская учительница спасла из горящего дома детей и пенсионерку Глава Дагестана Меликов: учительница спасла из огня двух детей и пенсионерку Pixabay

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Учительница из высокогорного села в Дагестане в одиночку спасла из горящего дома двух маленьких детей и пожилую женщину-инвалида. Об этом в Telegram-канале рассказал глава республики Сергей Меликов.

Глава региона отметил, что скромная учительница Загират Гаджимагомедова из Тляратинского района, несомненно, стала героиней дня.

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«Она работала в своем огороде, когда заметила пожар в соседнем доме. Женщина не стала медлить и поспешила на помощь. Одна! В горящий дом, где оставались маленькие дети и больная пенсионерка», — рассказал Меликов.

Сначала учительница вывела из горящего дома детей, потом вернулась за пенсионеркой, которая не могла самостоятельно передвигаться, ее она вынесла на своей спине. Гаджимагомедова получила ожоги, отметил глава республики, но от госпитализации отказалась. Меликов заявил, что поступок простой учительницы достоен государственной награды.

В министерстве образования рассказали, что Гаджимагомедова 35 лет работала учительницей начальных классов в Сикарской школе.