ЧП на Иркутском авиазаводе произошло при подготовке к вылету

Кобзев: люди на Иркутском авиазаводе пострадали при опрокидывании оборудования

На территории Иркутского авиазавода опрокинулось оборудование для наземного обслуживания самолетов, семь человек получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в телеграм-канале.

ЧП произошло во время подготовки воздушного судна к вылету. Мощный поток воздуха из двигателя привел к опрокидыванию оборудования.

«Четверо пострадавших госпитализированы в медучреждения с травмами различной степени тяжести. Троих врачи осмотрели и отправили на амбулаторное лечение», — подчеркнул глава Иркутской области.

На заводе начали внутреннее расследование для установления всех обстоятельств случившегося. По данным РЕН ТВ, люди получили травмы из-за обрушения эстакады.