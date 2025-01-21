Члены ОПГ предстанут перед судом Челябинска по делу о сбыте наркотиков

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении членов ОПГ, передали в Калининский райсуд Челябинска. Злоумышленников обвиняют в распространении наркотиков, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По версии следствия, фигуранты занимались незаконной деятельностью в период с апреля 2022 года по июль 2024-го. Они сбывали запрещенные вещества на территории Челябинской, Свердловской, Тверской областей.

При задержании у участников преступного сообщества изъяли 12 килограммов наркотиков. Правоохранители устанавливают личности руководителей ОПГ.