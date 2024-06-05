Членов ОПГ задержали в ХМАО за незаконное получение кредитов на десятки миллионов рублей

Правоохранители задержали в ХМАО 11 членов ОПГ по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

По версии следствия, фигуранты, действуя от имени подставных бизнесменов, передавали в банк заведомо ложные сведения о доходах. Таким образом они получили кредиты на десятки миллионов рублей.

Впоследствии предполагаемые злоумышленники оформляли банкротство, а деньги распределяли между собой. Возбуждено уголовное дело.