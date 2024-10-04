Членов ОПГ, проворачивающих аферы с квартирами, осудили в Саратове

В Саратове в Ленинском районном суде вынесли приговор 11 членам ОПГ, которые занимались аферами с квартирами. Об этом сообщил сайт телеканала «Саратов 24».
Организатор привлек еще 10 человек, включая трех действующих адвокатов, чтобы переписывать на себя квартиры по подложным документам. В итоге преступникам удалось присвоить себе девять таких объектов. Еще 10 квартир — были у них в разработке, но довести дело до конца аферисты не успели.
Всех членов ОПГ признали виновными, они получили наказание от двух до 10,5 лет.
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