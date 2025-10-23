Число жертв взрыва на предприятии в Копейске достигло 12

Число погибших при взрыве и пожаре на предприятии в Копейске возросло до 12, судьба еще 10 неизвестна. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее Текслер сообщил, что пострадали 19 человек, из которых пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что версия атаки БПЛА не рассматривается как причина взрыва.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По основной версии следствия, причиной аварии стало нарушение техники безопасности при производстве.

В память о погибших 24 октября объявили в области днем траура.